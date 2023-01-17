Це жорстокий напад на міжнародне право: президент Швейцарії про війну РФ проти України
Президент Швейцарії Алан Берсе заявив під час вступної промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, що російська агресивна війна є не тільки жорстоким вторгненням в мирну Україну, але й є нападом на міжнародне право.
– Агресивна війна Росії проти України є жорстоким нападом на мирну країну. Це також жорстокий напад на міжнародне право, – цитує Берсе Укрінформ.
За його словами, Швейцарія докладатиме усіх можливих зусиль для того, щоб зміцнити міжнародне право.
Він підкреслив, що світ потребує сильних та багатосторонніх платформ через сучасні виклики.
– І ця щорічна зустріч також є важливою платформою для глобального діалогу, – зазначив він.
Нагадаємо, ВЕФ у Давосі у 2023 році триває з 16 по 20 січня. Участь у ньому проходить під гаслом Співпраця у фрагментованому світі.
На цьогорічний захід має приїхати рекордна кількість глав та урядів держав – 52 людини.
В цілому очікується понад 2 700 представників зі 130 країн.
Тим часом Російську Федерацію до участі в цьому заході не допустили – її представники і олігархи у “чорному списку” через війну, розв’язану росіянами проти України.