Січень, 17 в 16:15

Президент Швейцарії Алан Берсе заявив під час вступної промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, що російська агресивна війна є не тільки жорстоким вторгненням в мирну Україну, але й є нападом на міжнародне право.

– Агресивна війна Росії проти України є жорстоким нападом на мирну країну. Це також жорстокий напад на міжнародне право, – цитує Берсе Укрінформ.

За його словами, Швейцарія докладатиме усіх можливих зусиль для того, щоб зміцнити міжнародне право.

Він підкреслив, що світ потребує сильних та багатосторонніх платформ через сучасні виклики.

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– І ця щорічна зустріч також є важливою платформою для глобального діалогу, – зазначив він.

Нагадаємо, ВЕФ у Давосі у 2023 році триває з 16 по 20 січня. Участь у ньому проходить під гаслом Співпраця у фрагментованому світі.

На цьогорічний захід має приїхати рекордна кількість глав та урядів держав – 52 людини.

В цілому очікується понад 2 700 представників зі 130 країн.

Тим часом Російську Федерацію до участі в цьому заході не допустили – її представники і олігархи у “чорному списку” через війну, розв’язану росіянами проти України.