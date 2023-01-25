Январь, 25 в 8:56

Испанское правительство созвало второе экстренное совещание экспертов по домашнему насилию менее чем через месяц после убийств шести женщин и молодой девушки.

Кризисный комитет в последний раз собирался после убийства 11 женщин в декабре.

В понедельник в северо-западной испанской провинции Вальядолид были убиты 45-летняя женщина и ее восьмилетняя дочь. Их убийства произошли через пять дней после убийства 38-летней женщины в каталонской провинции Лерида.

Сейчас смотрят По последним данным, число женщин, убитых их партнерами или бывшими партнерами, достигло 1188 с 2003 года, когда правительство начало регистрировать такие убийства. За тот же период в результате домашнего насилия было убито 49 детей. В 2022 году 49 женщин были убиты их партнерами или бывшими партнерами, а в 2021 году в результате таких нападений погибло 43 женщины. Читайте РФ вербует в ЧВК Вагнера украинских заключенных – Генштаб ВСУ

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