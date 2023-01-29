Январь, 29 в 16:00

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас осудила решение Международного олимпийского комитета разрешить гражданам РФ и Беларуси участвовать в Олимпийских играх в 2024 году под нейтральным флагом.

Об этом она написала в Twitter.

— Разочарована решением МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Это политически и морально неправильно – пора усиливать изоляцию, а не уступать России, — говорится в сообщении.

Каллас также подчеркнула, что спорт – это “инструмент российской пропагандистской машины, игнорировать который значит встать на сторону агрессии”.

Сейчас смотрят Disappointed by @Olympics decision to allow Russian and Belarusian athletes to attend 2024 Paris games. Politically and morally wrong – time to strengthen isolation, not give in to Russia. Sport is a tool in Russia’s propaganda machine, ignoring that means siding with aggression. https://t.co/MkNmAL7cIW — Kaja Kallas (@kajakallas) January 28, 2023 Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что хочет “изучить возможность” возвращения российских и белорусских атлетов в международный спорт. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы начинают Марафон честности, чтобы “очистить руководство международных олимпийских структур от лицемерия и попыток вытащить в мировой спорт представителей государства-террориста”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter