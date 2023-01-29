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Факты / Світ

Спорт – инструмент пропаганды: премьер Эстонии раскритиковала допуск россиян и белорусов на Олимпиаду

Бедрак Виктория, редактор ленты
Кая Каллас, прем'єр Естонії
Фото: Getty Images

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас осудила решение Международного олимпийского комитета разрешить гражданам РФ и Беларуси участвовать в Олимпийских играх в 2024 году под нейтральным флагом.

Об этом она написала в Twitter.

— Разочарована решением МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Это политически и морально неправильно – пора усиливать изоляцию, а не уступать России, — говорится в сообщении.

Каллас также подчеркнула, что спорт – это “инструмент российской пропагандистской машины, игнорировать который значит встать на сторону агрессии”.

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Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что хочет “изучить возможность” возвращения российских и белорусских атлетов в международный спорт.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы начинают Марафон честности, чтобы “очистить руководство международных олимпийских структур от лицемерия и попыток вытащить в мировой спорт представителей государства-террориста”.

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