Спорт – інструмент пропаганди: прем’єрка Естонії розкритикувала допуск росіян і білорусів на Олімпіаду
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас засудила рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити громадянам РФ та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх у 2024 році під нейтральним прапором.
Про це вона написала у Twitter.
– Розчарована рішенням МОК дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Це політично й морально неправильно – час посилювати ізоляцію, а не поступатися Росії, – йдеться в повідомлені.
Каллас також наголосила, що спорт – це “інструмент російської пропагандистської машини, ігнорувати який означає стати на бік агресії”.
Disappointed by @Olympics decision to allow Russian and Belarusian athletes to attend 2024 Paris games. Politically and morally wrong – time to strengthen isolation, not give in to Russia. Sport is a tool in Russia’s propaganda machine, ignoring that means siding with aggression. https://t.co/MkNmAL7cIW
— Kaja Kallas (@kajakallas) January 28, 2023
Раніше президент МОК Томас Бах заявив, що хоче “вивчити можливість” повернення російських та білоруських атлетів в міжнародний спорт.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці починають Марафон чесності, щоб “очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників держави-терориста”.