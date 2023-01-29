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Факти / Світ

Спорт – інструмент пропаганди: прем’єрка Естонії розкритикувала допуск росіян і білорусів на Олімпіаду

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Кая Каллас, прем'єр Естонії
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас засудила рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити громадянам РФ та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх у 2024 році під нейтральним прапором.

Про це вона написала у Twitter.

– Розчарована рішенням МОК дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Це політично й морально неправильно – час посилювати ізоляцію, а не поступатися Росії, – йдеться в повідомлені.

Каллас також наголосила, що спорт – це “інструмент російської пропагандистської машини, ігнорувати який означає стати на бік агресії”.

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Раніше президент МОК Томас Бах заявив, що хоче “вивчити можливість” повернення російських та білоруських атлетів в міжнародний спорт.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці починають Марафон чесності, щоб “очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників держави-терориста”.

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