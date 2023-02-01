Австрия выделит Украине €5 млн на восстановление поврежденных трансформаторов

Февраль, 01 в 20:13

Австрийское Министерство защиты климата, окружающей среды и энергетики передаст €5 млн для восстановления поврежденных вследствие ракетных атак украинских трансформаторных подстанций.

Такое заявление сделал президент Австрии Александр Ван дер Беллен во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам австрийского президента, его страна рассматривает возможности поддержки украинской экономики и участия в восстановлении страны.

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Он отметил, что Австрия десятилетиями экономила на бюджете собственных Вооруженных сил и не имеет возможности поставлять оружие. Между тем, пообещал не мешать другим странам ЕС помогать украинской армии.

– Мы также разрешаем воздушный и наземный транзит оружия. Не устраиваем помех. В то же время мы пытаемся концентрироваться на гуманитарной сфере помощи Украине, –добавил президент Австрии.

Александр Ван дер Беллен подчеркнул, что в ближайшее время Австрия отправит в Украину гуманитарный груз.

Сегодня, 1 февраля, президент Австрии Александр Ван дер Беллен в рамках рабочего визита посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Это его первая поездка за границу после начала второго президентского срока.