Австрія надасть Україні €5 млн на відбудову пошкоджених трансформаторів

Австрійське Міністерство захисту клімату, довкілля та енергетики передасть €5 млн для відновлення пошкоджених внаслідок ракетних атак українських трансформаторних підстанцій.

Таку заяву зробив президент Австрії Александр Ван дер Беллен під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським у Києві.

За словами австрійського президента, його країна розглядає можливості підтримки української економіки та участі у відновленні країни.

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Він зазначив, що Австрія десятиліттями економила на бюджеті власних Збройних сил і не має можливості постачати зброю. Тим часом пообіцяв не заважати іншим країнам ЄС допомагати українській армії.

– Ми також дозволяємо повітряний та наземний транзит зброї. Не влаштовуємо перешкод. Водночас ми намагаємося концентруватися на гуманітарній сфері допомоги Україні, – додав президент Австрії.

Александр Ван дер Беллен підкреслив, що найближчим часом Австрія відправить в Україну гуманітарний вантаж.

Сьогодні, 1 лютого, президент Австрії Александр Ван дер Беллен в межах робочого візиту відвідав Київ, де зустрівся із Володимиром Зеленським. Це його перша поїздка за кордон після початку другого президентського терміну.