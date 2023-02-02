Война против Украины подорвала способность РФ экспортировать оружие — британская разведка

Февраль, 02 в 10:15

Роль России как надежного экспортера оружия, скорее всего, подорвана полномасштабным вторжением в Украину и международными санкциями.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Отмечено, что еще до войны доля России на международном рынке вооружений уменьшалась. Теперь же Россия почти наверняка предпочтет поставки новых вооружений собственным силам, а не партнерам-экспортерам.

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В разведке добавляют, что дефицит комплектующих, вероятно, окажет влияние на производство оборудования на экспорт, такого как бронемашины, боевые вертолеты и системы противовоздушной обороны.

Кроме того, способность России предоставлять услуги по поддержке уже имеющихся экспортных контрактов, например, по обеспечению запчастями и техническому обслуживанию, вероятно, будет серьезно нарушена, по крайней мере, в течение следующих трех-пяти лет.

Ранее Министерство финансов США ввело новые санкции против РФ. В подсанкционный список попали физические и юридические лица.

Источник: Минобороны Великобритании