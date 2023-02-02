Війна проти України підірвала здатність РФ експортувати зброю – британська розвідка

Лютий, 02 в 10:15

Роль Росії як надійного експортера зброї, найімовірніше, підірвана повномасштабним вторгненням в Україну та міжнародними санкціями.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що ще до війни частка Росії на міжнародному ринку озброєнь зменшувалася. Тепер же Росія майже напевно віддасть перевагу постачанню нових озброєнь власним силам, а не партнерам-експортерам.

Зараз дивляться

У розвідці додають, що дефіцит компонентів, ймовірно, вплине на виробництво обладнання на експорт, такого як бронемашини, бойові вертольоти і системи протиповітряної оборони.

Окрім того, здатність Росії надавати послуги з підтримки вже наявних експортних контрактів, наприклад, щодо забезпечення запчастинами і технічного обслуговування, ймовірно, буде серйозно порушена, принаймні, протягом наступних трьох-п’яти років.

Раніше Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти РФ. У підсанкційний список потрапили фізичні та юридичні особи.

Джерело: Міноборони Великої Британії