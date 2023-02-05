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Дым виден за 15 км: в австралийском Мельбурне горит буддийский храм

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Буддійський храм мельбурн

В буддийском храме в австралийском Мельбурне вспыхнул пожар. С огнем борются более 150 спасателей.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Около 20:00 в местную службу спасения поступило сообщение, что горит храм буддийского общества Яркой Луны в юго-восточном пригороде Мельбурна Спрингвейл-Саут.

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На место выехали 30 пожарных машин и 150 спасателей.

Пламя быстро охватило весь храм. Есть угроза дальнейшего распространения на соседние строения. О пострадавших не сообщается.

Местные власти рекомендовали жителям близлежащих районов закрыть окна и двери, а также призвали людей убрать автомобили с проезжей части для проезда машин скорой помощи.

Отмечается, что дым от пожара в двухэтажном храме виден на расстоянии 15 километров.

Этот храм является достопримечательностью города. Ежегодно его посещают тысячи буддистов со всего Мельбурна и Австралии.

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Источник: Daily Mail
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