В буддийском храме в австралийском Мельбурне вспыхнул пожар. С огнем борются более 150 спасателей.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Около 20:00 в местную службу спасения поступило сообщение, что горит храм буддийского общества Яркой Луны в юго-восточном пригороде Мельбурна Спрингвейл-Саут.

На место выехали 30 пожарных машин и 150 спасателей.

The Buddhist temple in #Melbourne is on fire, reports Mail Online

About 150 rescuers are working on the scene. The threat of fire spreading to neighboring buildings remains. pic.twitter.com/j5jWXjkYaI

— NEXTA (@nexta_tv) February 5, 2023