Дим видно за 15 км: в австралійському Мельбурні палає буддійський храм
У буддійському храмі в австралійському Мельбурні спалахнула пожежа. З вогнем борються понад 150 рятувальників.
Про це повідомляє британське видання Daily Mail.
Близько 20:00 до місцевої служби спасіння надійшло повідомлення, горить храм буддійського товариства Яскравого Місяця в південно-східному передмісті Мельбурна Спрінгвейл-Саут.
На місце відразу виїхали 30 пожежних машин та 150 рятувальників.
The Buddhist temple in #Melbourne is on fire, reports Mail Online
About 150 rescuers are working on the scene. The threat of fire spreading to neighboring buildings remains. pic.twitter.com/j5jWXjkYaI
— NEXTA (@nexta_tv) February 5, 2023
Полум’я швидко охопило весь храм. Є загроза подальшого розповсюдження на сусідні будівлі. Про постраждалих не повідомляється.
Місцева влада рекомендувала мешканцям прилеглих районів закрити вікна та двері, а також закликала людей прибрати автомобілі з проїжджої частини для проїзду машин швидкої допомоги.
Зазначається, що дим від пожежі у двоповерховому храмі видно на відстані 15 кілометрів.
Цей храм є визначною пам’яткою у місті. Щороку його відвідують тисячі буддистів з усього Мельбурна та Австралії.