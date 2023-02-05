У буддійському храмі в австралійському Мельбурні спалахнула пожежа. З вогнем борються понад 150 рятувальників.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Близько 20:00 до місцевої служби спасіння надійшло повідомлення, горить храм буддійського товариства Яскравого Місяця в південно-східному передмісті Мельбурна Спрінгвейл-Саут.

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На місце відразу виїхали 30 пожежних машин та 150 рятувальників.

The Buddhist temple in #Melbourne is on fire, reports Mail Online About 150 rescuers are working on the scene. The threat of fire spreading to neighboring buildings remains. pic.twitter.com/j5jWXjkYaI — NEXTA (@nexta_tv) February 5, 2023

Полум’я швидко охопило весь храм. Є загроза подальшого розповсюдження на сусідні будівлі. Про постраждалих не повідомляється.

Місцева влада рекомендувала мешканцям прилеглих районів закрити вікна та двері, а також закликала людей прибрати автомобілі з проїжджої частини для проїзду машин швидкої допомоги.

Зазначається, що дим від пожежі у двоповерховому храмі видно на відстані 15 кілометрів.

Цей храм є визначною пам’яткою у місті. Щороку його відвідують тисячі буддистів з усього Мельбурна та Австралії.