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Факти / Світ

Дим видно за 15 км: в австралійському Мельбурні палає буддійський храм

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Буддійський храм мельбурн

У буддійському храмі в австралійському Мельбурні спалахнула пожежа. З вогнем борються понад 150 рятувальників.  

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Близько 20:00 до місцевої служби спасіння надійшло повідомлення, горить храм буддійського товариства Яскравого Місяця в південно-східному передмісті Мельбурна Спрінгвейл-Саут.

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На місце відразу виїхали 30 пожежних машин та 150 рятувальників. 

Полум’я швидко охопило весь храм. Є загроза подальшого розповсюдження на сусідні будівлі. Про постраждалих не повідомляється.

Місцева влада рекомендувала мешканцям прилеглих районів закрити вікна та двері, а також закликала людей прибрати автомобілі з проїжджої частини для проїзду машин швидкої допомоги.

Зазначається, що дим від пожежі у двоповерховому храмі видно на відстані 15 кілометрів. 

Цей храм є визначною пам’яткою у місті. Щороку його відвідують тисячі буддистів з усього Мельбурна та Австралії.

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Джерело: Daily Mail
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