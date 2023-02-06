США хотят ввести пошлину в 200% на российский алюминий – СМИ

Февраль, 06 в 18:26

На этой неделе США готовятся ввести пошлину в 200% на российский алюминий. Таким образом планируют оказывать давление на Россию в связи с приближением годовщины вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

Такой шаг, как отмечается, рассматривали в течение нескольких месяцев. Кроме того, США нацелены на металл из РФ, ведь страна-агрессор демпингует алюминий на американском рынке и наносит ущерб местным компаниям.

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Сообщается, что столь крупные тарифы фактически прекратят импорт российского металла в США. При этом Россия является вторым по величине производителем металла в мире. В то же время поставляемый из РФ алюминий составляет около 10% от традиционного общего объема американского импорта.

США в октябре изучали возможность вводить полный запрет на российский алюминий в ответ на эскалацию войны РФ против Украины.

Европейский алюминиевый гигант позже призвал ввести санкции против российских металлов, ведь производители в ЕС сокращали производство для того, чтобы справиться с растущими ценами на энергию.