Угроза со стороны Беларуси станет реальной при попытках дестабилизировать ситуацию непосредственно на украинско-беларусской границе или организовать там провокации.

При каких условиях может возникнуть угроза со стороны Беларуси

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона, что ситуацию будут считать опасной, если начнутся провокации или попытки дестабилизации непосредственно вдоль линии границы.

В то же время Силы обороны Украины существенно усилили позиции на границе с Беларусью. Работы по укреплению этого участка продолжаются постоянно.

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К ним привлечены инженерные подразделения Госпогранслужбы, другие составляющие Сил обороны, а также местные органы власти.

— Каждая из составляющих работает вместе над тем, чтобы нарастить инженерные заграждения, которые включают также уничтожение путей, по которым могли бы двигаться через границу, — сообщил он.

Кроме того, специалисты обустраивают системы видеонаблюдения и фортификационные сооружения. Подразделения Вооруженных сил Украины также усиливают минно-взрывные заграждения на наиболее угрожающих направлениях.

Основные работы на границе с Беларусью предусматривают:

усиление инженерных заграждений;

уничтожение путей, пригодных для передвижения военной техники;

установку систем видеонаблюдения;

строительство фортификационных укреплений;

наращивание минно-взрывных заграждений на опасных участках.

Ранее сообщалось, что в Беларуси формируют новую десантно-штурмовую бригаду, которую планируют разместить вблизи Гомеля — примерно в 40 км от украинской границы.

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