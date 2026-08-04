При определенных условиях: в ГПСУ объяснили, когда угроза со стороны Беларуси будет считаться реальной
- В ГПСУ заявили, что угроза со стороны Беларуси станет реальной при определенных условиях и назвали их.
- Украина постоянно усиливает оборону на белорусском направлении, включая инженерные заграждения, фортификации и системы видеонаблюдения.
- На наиболее опасных участках ВСУ наращивают минно-взрывные заграждения и уничтожают пути, по которым могла бы двигаться военная техника.
Угроза со стороны Беларуси станет реальной при попытках дестабилизировать ситуацию непосредственно на украинско-беларусской границе или организовать там провокации.
При каких условиях может возникнуть угроза со стороны Беларуси
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона, что ситуацию будут считать опасной, если начнутся провокации или попытки дестабилизации непосредственно вдоль линии границы.
В то же время Силы обороны Украины существенно усилили позиции на границе с Беларусью. Работы по укреплению этого участка продолжаются постоянно.
К ним привлечены инженерные подразделения Госпогранслужбы, другие составляющие Сил обороны, а также местные органы власти.
— Каждая из составляющих работает вместе над тем, чтобы нарастить инженерные заграждения, которые включают также уничтожение путей, по которым могли бы двигаться через границу, — сообщил он.
Кроме того, специалисты обустраивают системы видеонаблюдения и фортификационные сооружения. Подразделения Вооруженных сил Украины также усиливают минно-взрывные заграждения на наиболее угрожающих направлениях.
Основные работы на границе с Беларусью предусматривают:
- усиление инженерных заграждений;
- уничтожение путей, пригодных для передвижения военной техники;
- установку систем видеонаблюдения;
- строительство фортификационных укреплений;
- наращивание минно-взрывных заграждений на опасных участках.
Ранее сообщалось, что в Беларуси формируют новую десантно-штурмовую бригаду, которую планируют разместить вблизи Гомеля — примерно в 40 км от украинской границы.