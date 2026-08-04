Силы обороны поразили пункт ФСБ, мосты и объекты РЭБ оккупантов
- В ночь на 4 августа Силы обороны Украины поразили пункт дислокации ФСБ в Херсонской области, а также автомобильный и железнодорожный мосты, которые оккупанты использовали для военной логистики.
- Кроме этого, под удары попали ремонтные подразделения РФ, пункты управления, связи, объекты враждебной РЭБ и БпЛА в Крыму и Донецкой области.
Силы обороны Украины поразили автомобильный и железнодорожный мосты, пункт дислокации подразделения российской Федеральной службы безопасности и другие объекты РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение пункта ФСБ, автомобильного и железнодорожного мостов
По информации Генштаба, в ночь на 4 августа подразделения Сил обороны Украины поразили временный пункт дислокации подразделения ФСБ в Счастливцево Херсонской области. Потери России в результате этой атаки уточняются.
Под удары Сил обороны попали автомобильный мост через реку Сейм в районе Званого Курской области РФ и железнодорожный мост через реку Молочная в Светлодолинском Запорожской области.
По данным Генштаба, эти мосты российские оккупанты использовали для военной логистики, перебрасывания сил и средств.
Украинские Силы обороны поразили ремонтные подразделения российской армии в Волчанском Запорожской области и Вольном Донецкой области.
Как рассказали в Генштабе, во временно оккупированном украинском Крыму под удар попали пункт коммуникации и питания ретранслятора ударных беспилотников типа Герань/Гербера в Оленовке, а также башня с радиоэлектронной борьбой в Артемовке.
Кроме этого, в Бахмуте Донецкой области поражен пункт управления и узел связи российских войск.