Силы обороны Украины поразили автомобильный и железнодорожный мосты, пункт дислокации подразделения российской Федеральной службы безопасности и другие объекты РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение пункта ФСБ, автомобильного и железнодорожного мостов

По информации Генштаба, в ночь на 4 августа подразделения Сил обороны Украины поразили временный пункт дислокации подразделения ФСБ в Счастливцево Херсонской области. Потери России в результате этой атаки уточняются.

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Под удары Сил обороны попали автомобильный мост через реку Сейм в районе Званого Курской области РФ и железнодорожный мост через реку Молочная в Светлодолинском Запорожской области.

По данным Генштаба, эти мосты российские оккупанты использовали для военной логистики, перебрасывания сил и средств.

Украинские Силы обороны поразили ремонтные подразделения российской армии в Волчанском Запорожской области и Вольном Донецкой области.

Как рассказали в Генштабе, во временно оккупированном украинском Крыму под удар попали пункт коммуникации и питания ретранслятора ударных беспилотников типа Герань/Гербера в Оленовке, а также башня с радиоэлектронной борьбой в Артемовке.

Кроме этого, в Бахмуте Донецкой области поражен пункт управления и узел связи российских войск.

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