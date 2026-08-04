Армия США использовала значительную часть своего арсенала высокоточных ракет далекой дальности во время пятимесячной войны с Ираном

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

США использовали почти все высокоточные ракеты дальнего радиуса действия

По информации издания, речь идет об оружии класса поверхность-поверхность, в частности, тактические ракетные системы (Atacms) и высокоточные ударные ракеты (PrSM). По словам двух источников, США использовали практически все это оружие.

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Дальнобойные боеприпасы являются важной частью военного арсенала, позволяя наносить точные удары с безопасного расстояния.

В издании отмечают, что системы Atacms, которые поставляли США, сыграли ключевую роль в войне в Украине, позволяя ВСУ атаковать цели в России. Там добавляют, что PrSM – это новейшее поколение оружия, заменяющее Atacms, которое имеет меньшую дальность стрельбы.

Как утверждают аналитики, такое оружие, стоимость которого превышает $1 млн за каждую единицу, также будет важным в любом возможном конфликте с Китаем. В то же время источники отказались уточнить, сколько именно ракет и какого типа осталось у США.

Президент США Дональд Трамп начал войну против Ирана совместно с Израилем в феврале, предположив, что конфликт будет длиться недолго.

Но поскольку война затягивается, то три источника, знакомых с этим вопросом, выразили обеспокоенность тем, что сокращение поставок ракет может ограничить способность США сдерживать противников, включая Россию и Китай.

Четвертый человек, знакомый с этим вопросом, сообщил, что хотя Центральное командование, контролирующее силы США на Ближнем Востоке, почти использовало наземные ракеты, имевшиеся до начала войны, однако оно смогло перезарядить их из военных запасов США из других уголков мира.

Аналитики соглашаются с тем, что некоторые боеприпасы, включая артиллерийские снаряды и несколько типов ракет, производятся на рекордных уровнях. Но они предостерегают, что поставок может быть гораздо меньше, чем нужно для продолжительной войны.

Что с запасами ракет к Patriot в США

Военное руководство неделями предупреждало Трампа, что запасы оборонительного оружия, включая перехватчики Patriot, эффективные против баллистических ракет, сокращаются, сообщили два источника.

Однако американский чиновник отрицал эти утверждения, заявив, что Трамп решил не продолжать очередную атаку из-за давления со стороны стран Персидского залива.

На прошлой неделе CSIS опубликовала отчет, в котором оценивается, что с февраля до июля израсходовано около 65% ракет-перехватчиков Patriot, а количество баллистических ракет-перехватчиков THAAD в арсеналах США было по меньшей мере на 38% меньше, чем в начале войны.

Patriot и THAAD – это системы, обнаруживающие и уничтожающие баллистические ракеты. Они являются одними из самых эффективных в арсенале США.

По словам одного из источников, с начала войны США также использовали чуть меньше половины своих мировых запасов крылатых ракет Tomahawk, обычно запускаемых с кораблей.

Tomahawk – это оружие ВМС, которое запускают из эсминцев, крейсеров и подлодок. Она долгое время служила основным средством морских сил для поражения защищенных целей без риска для пилотов.

Компания Raytheon заключила многолетнее соглашение с Пентагоном, направленное на увеличение производства ракет Tomahawk, а также других боеприпасов, поскольку Вашингтон спешит возобновить свои арсеналы.

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