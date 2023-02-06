Февраль, 06 в 16:04

Новые танки Abrams для Украины собирается производить американская компания General Dynamics. Об этом написала газета Financial Times.

В издании отметили, что General Dynamics способна производить около 12 танков в месяц на заводе компании в Лиме в штате Огайо.

В настоящий момент, согласно данным журналистов, представители General Dynamics ожидают указаний по поводу того, нужно ли отдавать приоритет Украине по сравнению с другими заказами.

Сейчас смотрят

Эксперты отмечают, что танки Abrams, которые Вашингтон пообещал Киеву, сложны в обслуживании и требуют значительной материально-технической поддержки. Это связывают с большим расходом топлива.

Напомним, СМИ ранее писали, что по их данным новые американские танки Abrams могут прибыть в Украину не ранее конца 2023 года.