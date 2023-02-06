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Танки Abrams для Украины собирается производить американская General Dynamics – СМИ

Анастасия Гевко, редактор ленты
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Танки Abrams для Украины собирается производить американская General Dynamics – СМИ
Фото: Getty Images

Новые танки Abrams для Украины собирается производить американская компания General Dynamics. Об этом написала газета Financial Times.

В издании отметили, что General Dynamics способна производить около 12 танков в месяц на заводе компании в Лиме в штате Огайо. 

В настоящий момент, согласно данным журналистов, представители General Dynamics ожидают указаний по поводу того, нужно ли отдавать приоритет Украине по сравнению с другими заказами.

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Эксперты отмечают, что танки Abrams, которые Вашингтон пообещал Киеву, сложны в обслуживании и требуют значительной материально-технической поддержки. Это связывают с большим расходом топлива. 

Напомним, СМИ ранее писали, что по их данным новые американские танки Abrams могут прибыть в Украину не ранее конца 2023 года. 

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Источник: Financial Times
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