Танки Abrams для України збирається виробляти американська General Dynamics – ЗМІ
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Фото: Getty Images
Нові танки Abrams для України має намір виробляти американська компанія General Dynamics. Про це пише газета Financial Times.
У виданні зазначили, що General Dynamics здатна виробляти близько 12 танків на місяць на заводі компанії у Лімі, штат Огайо.
Нині, за даними журналістів, представники General Dynamics очікують вказівок щодо того, чи потрібно віддавати пріоритет Україні порівняно з іншими замовленнями.
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Експерти зазначають, що танки Abrams, які Вашингтон пообіцяв Києву, складні в обслуговуванні та потребують значної матеріально-технічної підтримки. Це пов’язують із великою витратою палива.
Нагадаємо, ЗМІ раніше писали, що нові американські танки Abrams можуть прибути в Україну не раніше кінця 2023 року.
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