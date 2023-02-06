Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Танки Abrams для України збирається виробляти американська General Dynamics – ЗМІ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Танки Abrams для України збирається виробляти американська General Dynamics – ЗМІ
Фото: Getty Images

Нові танки Abrams для України має намір виробляти американська компанія General Dynamics. Про це пише газета Financial Times.

У виданні зазначили, що General Dynamics здатна виробляти близько 12 танків на місяць на заводі компанії у Лімі, штат Огайо.

Нині, за даними журналістів, представники General Dynamics очікують вказівок щодо того, чи потрібно віддавати пріоритет Україні порівняно з іншими замовленнями.

Зараз дивляться

Експерти зазначають, що танки Abrams, які Вашингтон пообіцяв Києву, складні в обслуговуванні та потребують значної матеріально-технічної підтримки. Це пов’язують із великою витратою палива.

Нагадаємо, ЗМІ раніше писали, що нові американські танки Abrams можуть прибути в Україну не раніше кінця 2023 року.

Читайте
Leopard, Challenger та Abrams буде багато: Резніков про танкову коаліцію

Джерело: Financial Times
Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка