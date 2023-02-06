Танки Abrams для України збирається виробляти американська General Dynamics – ЗМІ

Лютий, 06 в 16:04

Нові танки Abrams для України має намір виробляти американська компанія General Dynamics. Про це пише газета Financial Times.

У виданні зазначили, що General Dynamics здатна виробляти близько 12 танків на місяць на заводі компанії у Лімі, штат Огайо.

Нині, за даними журналістів, представники General Dynamics очікують вказівок щодо того, чи потрібно віддавати пріоритет Україні порівняно з іншими замовленнями.

Зараз дивляться Експерти зазначають, що танки Abrams, які Вашингтон пообіцяв Києву, складні в обслуговуванні та потребують значної матеріально-технічної підтримки. Це пов’язують із великою витратою палива. Нагадаємо, ЗМІ раніше писали, що нові американські танки Abrams можуть прибути в Україну не раніше кінця 2023 року. Читайте Leopard, Challenger та Abrams буде багато: Резніков про танкову коаліцію

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