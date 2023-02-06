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Землетрясение зафиксировали в Казахстане, магнитуда 5,4

Анастасия Гевко, редактор ленты
Требует проверки
Землетрус
Фото: Dreamstime

В понедельник, 6 февраля, в Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Его эпицентр – на юге страны, между Шимкентом и Туркестаном.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что центральная точка толчков находится в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана, между населенными пунктами Акшиганак и Темирлан.

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– Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4. Глубина залегания источника 5 км. Подземные толчки ощутили (по шкале МSК-64) в поселке Темирлан 3 балла, в Шымкенте 2-3 балла, в Таразе 2 балла, – говорится в сообщении. 

Информацию о возможных пострадавших или погибших пока не публикуют. 

Сообщается также, что подземный толчок был зафиксирован в 19.02 по местному времени (15.02 по Киеву).

Источник: media.az, Tengrinews.kz, ORDA

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