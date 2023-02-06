Февраль, 06 в 16:29

В понедельник, 6 февраля, в Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Его эпицентр – на юге страны, между Шимкентом и Туркестаном.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что центральная точка толчков находится в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана, между населенными пунктами Акшиганак и Темирлан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter