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Факти / Світ

Землетрус зафіксували у Казахстані, магнітуда 5,4

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Землетрус
Фото: Dreamstime

У понеділок, 6 лютого, у Казахстані зафіксували землетрус магнітудою 5,4. Його епіцентр – на півдні країни, між Шімкентом та Туркестаном.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що центральна точка поштовхів розташована за 628 км на захід від Алмати на території Казахстану, між населеними пунктами Акшиганак і Темірлан.

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– Енергетичний клас землетрусу 11.7. Магнітуда MPV 5.4. Глибина залягання джерела 5 км. Підземні поштовхи відчули (за шкалою МSК-64) у селищі Темірлан 3 бали, у Шимкенті 2-3 бали, у Таразі 2 бали, – йдеться у повідомленні.

Інформацію про можливих постраждалих чи загиблих наразі не публікують.

Повідомляється також, що підземний поштовх було зафіксовано о 19.02 за місцевим часом (15.02 за Києвом).

Джерело: media.az, Tengrinews.kz, ORDA

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