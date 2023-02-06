Лютий, 06 в 16:29

У понеділок, 6 лютого, у Казахстані зафіксували землетрус магнітудою 5,4. Його епіцентр – на півдні країни, між Шімкентом та Туркестаном.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що центральна точка поштовхів розташована за 628 км на захід від Алмати на території Казахстану, між населеними пунктами Акшиганак і Темірлан.

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