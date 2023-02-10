Февраль, 10 в 17:20

В Британии армейские инженеры совместно с Rheinmetall BAE Systems Land досрочно завершили проект разработки нового боевого танка Challenger 3. Теперь они смогут приступить к созданию прототипов новых танков.

Об этом сообщает пресс-служба британской армии.

– Работы выполнялись согласно контракту на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов, заключенного с RBSL в 2021 году на поставку 148 модернизированных, полностью оцифрованных боевых танков британской армии с 2027 года, – говорится в материале.

Характеристики Challenger 3

новая 120-мм гладкоствольная пушка;

новый набор прицелов, обеспечивающий командиров танков расширенными возможностями прицеливания день и ночь;

обновленная броня;

система активной защиты;

башня, которую можно установить на танки союзников и глобальных партнеров;

значительно улучшена мобильность благодаря обновленному двигателю и новой гидрогазовой подвеске.

Фото: army.mod.uk