С новой броней, пушкой и современными прицелами: в Британии закончили разработку Challenger 3
В Британии армейские инженеры совместно с Rheinmetall BAE Systems Land досрочно завершили проект разработки нового боевого танка Challenger 3. Теперь они смогут приступить к созданию прототипов новых танков.
Об этом сообщает пресс-служба британской армии.
– Работы выполнялись согласно контракту на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов, заключенного с RBSL в 2021 году на поставку 148 модернизированных, полностью оцифрованных боевых танков британской армии с 2027 года, – говорится в материале.
Характеристики Challenger 3
- новая 120-мм гладкоствольная пушка;
- новый набор прицелов, обеспечивающий командиров танков расширенными возможностями прицеливания день и ночь;
- обновленная броня;
- система активной защиты;
- башня, которую можно установить на танки союзников и глобальных партнеров;
- значительно улучшена мобильность благодаря обновленному двигателю и новой гидрогазовой подвеске.
Фото: army.mod.uk
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