В Британії армійські інженери сумісно з Rheinmetall BAE Systems Land достроково завершили проєкт розробки нового бойового танка Challenger 3. Тепер вони зможуть розпочати створення прототипів нових танків.

Про це повідомляє пресслужба британської армії.

– Роботи виконувались згідно з контрактом на суму 800 мільйонів фунтів стерлінгів, який було укладено з RBSL у 2021 році на поставку 148 модернізованих, повністю оцифрованих бойових танків британській армії з 2027 року, – йдеться у матеріалі.