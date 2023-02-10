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З новою бронею, гарматою і сучасними прицілами: в Британії закінчили розробку Challenger 3

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
З новою бронею, гарматою і сучасними прицілами: в Британії закінчили розробку Challenger 3

В Британії армійські інженери сумісно з Rheinmetall BAE Systems Land достроково завершили проєкт розробки нового бойового танка Challenger 3. Тепер вони зможуть розпочати створення прототипів нових танків.

Про це повідомляє пресслужба британської армії. 

– Роботи виконувались згідно з контрактом на суму 800 мільйонів фунтів стерлінгів, який було укладено з RBSL у 2021 році на поставку 148 модернізованих, повністю оцифрованих бойових танків британській армії з 2027 року, – йдеться у матеріалі. 

Характеристики Challenger 3

  • нова 120-мм гладкоствольна гармата;
  • новий набір прицілів, що забезпечить командирів танків розширеними можливостями прицілювання вдень і вночі;
  • оновлена броня;
  • система активного захисту;
  • башта, яку можна встановити на танки союзників і глобальних партнерів;
  • значно покращена мобільність завдяки оновленому двигуну та новій гідрогазовій підвісці.
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Фото: army.mod.uk

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