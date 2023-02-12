Февраль, 12 в 14:20

Южная Корея в следующем месяце планирует принять план разработки новой усовершенствованной управляемой ракеты, способной поражать позиции северокорейских артиллерийских установок большой дальности, которые спрятаны в горной местности.

Об этом пишет Yonhap со ссылкой на Администрацию программ оборонных закупок (DAPA).

Отмечено, что такая ракета станет обновленной версией корейской тактической ракеты класса земля-земля (KTSSM), которую называют убийцей артиллерии большой дальности.

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В настоящее время KTSSM имеет дальность 180 километров и калибр 400 миллиметров. Ожидается, что его модернизированная версия будет с дальностью около 300 км.

При этом если нынешняя система KTSSM работает на стационарной платформе, новая ракета, как предполагается, будет установлена на мобильную пусковую установку, что позволит повысить ее маневренность и живучесть.

Как указывает издание, ракетные и артиллерийские угрозы с севера привлекли повышенное внимание после того, как на недавнем военном параде КНДР продемонстрировала ряд ракетно-артиллерийских систем, способных поражать территорию Южной Кореи.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Йоль впервые заявил о возможности создания собственного ядерного оружия, если ядерная угроза со стороны Северной Кореи (КНДР) будет расти.

Источник: Yonhap