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Вбивця артилерії високої дальності. Південна Корея має намір розробити нову ракету

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Вбивця артилерії високої дальності. Південна Корея має намір розробити нову ракету
Фото: Depositphotos

Південна Корея наступного місяця планує ухвалити план розробки нової вдосконаленої керованої ракети, здатної вражати позиції північнокорейських артилерійських установок великої дальності, які заховані в гірській місцевості.

Про це пише Yonhap з посиланням на Адміністрацію програм оборонних закупівель (DAPA).

Зазначено, що така ракета буде оновленою версією корейської тактичної ракети класу земля-земля (KTSSM), яку називають вбивцею артилерії великої дальності.

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Наразі KTSSM має дальність 180 кілометрів і калібр 400 міліметрів. Очікується, що його модернізована версія буде з дальністю близько 300 км.

При цьому, якщо нинішня система KTSSM працює на стаціонарній платформі, то нова ракета, як передбачається, буде встановлена на мобільну пускову установку, що дозволить підвищити її маневреність та живучість.

Як вказує видання, ракетні й артилерійські загрози з півночі привернули підвищену увагу після того, як на нещодавньому військовому параді КНДР продемонструвала низку ракетно-артилерійських систем, здатних вражати територію Південної Кореї.

Раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вперше заявив про можливість створення власної ядерної зброї, якщо ядерна загроза з боку Північної Кореї (КНДР) зростатиме.

Джерело: Yonhap

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