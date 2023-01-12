Январь, 12 в 14:53

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль впервые заявил о возможности создания собственного ядерного оружия, если ядерная угроза со стороны Северной Кореи (КНДР) будет расти.

Такое заявление он сделал на заседании Министерства иностранных дел и Министерства обороны страны.

Юн Сок Йоль не исключил и обращения к США с просьбой передислоцировать тактическое ядерное оружие на Корейский полуостров. Политик впервые упомянул о возможной разработке или размещении ядерного оружия в своей стране с момента его инаугурации в мае прошлого года.

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– Вполне возможно, что проблема обострится и наша страна переместит тактическое ядерное оружие или построит его самостоятельно. Если это произойдет, нам не понадобится много времени, чтобы иметь его (ядерное оружие, — Ред.), учитывая наши научные и технологические возможности, — подчеркнул Юн Сок Йоль.

В то же время, он заверил, что создание собственного ядерного оружия пока не является официальной политикой Южной Кореи. То есть, это пока гипотетические заявления. Сеул будет противостоять ядерной угрозе со стороны КНДР путем укрепления альянса с Соединенными Штатами.

В офисе президента Южной Кореи также заверили, что страна намерена придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия.

– Южная Корея не будет нарушать договор и будет продолжать работать вместе с Соединенными Штатами, чтобы усилить расширенное сдерживание Северной Кореи, – заверили в офисе.

Стоит отметить, что США полностью вывезли ядерное оружие с территории Южной Кореи в 1991 году, а вместо этого пообещали своему союзнику “ядерный зонтик”. Впоследствии Сеул подписал Договор о нераспространении ядерного оружия.

В 1991 году была также подписана совместная декларация Южной Кореи и КНДР, в которой эти страны согласились не испытывать, не производить и не использовать ядерное оружие. Однако Северная Корея нарушила соглашение, проведя шесть ядерных испытаний с 2006 года.

А в последние месяцы Северная Корея пообещала расширить свой ядерный арсенал и угрожала использовать его против южной страны-соседа. Ожидается, что КНДР может провести еще одно ядерное испытание уже в 2023 году.

В последнее время Северная Корея усилила испытания ракет, некоторые из которых были разработаны для доставки ядерных боеголовок.

Источник: The Korea Times