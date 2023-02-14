Февраль, 14 в 18:50

14 февраля воздушное наблюдение Румынии заметило цель, похожую на аэростат. Местное СМИ Hotnews пишет, что шар зафиксирован на высоте около 11 тыс. м над землей. Именно поэтому власти страны решились поднять несколько самолетов МиГ-21.

В свою очередь Минобороны Румынии сообщило, что экипажи самолетов не подтвердили наличие цели. Кроме того, над Украиной также фиксируют воздушные шары, ситуацию контролируют силы ПВО. Что такое аэростат и какую угрозу он несет – читайте в материале Фактов.

Что такое аэростат

Аэростат – это летательный аппарат. Он поднимается благодаря более легкому газу (например, водороду, гелию и т.д, содержащемуся в оболочке аэростата).

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Аэростаты бывают управляемые и неуправляемые. К управляемым относят дирижабли, аэростаты с двигателями, винтами. Неуправляемые – свободные сферические аэростаты или воздушные шары.

Аэростаты свободного типа используются для различных исследований, метеорологических данных. Также есть привязные аэростаты, которые делятся на аэростаты наблюдения и аэростаты заграждения, которые поднимаются в воздух благодаря тросу (он разматывается из моторизованной лебедки).

Аэростаты наблюдения в 21 веке используются для военной разведки.

Благодаря им также корректируют артиллерийский огонь. В 20 веке аэростаты заграждения использовали для того, чтобы защищать важные объекты от нападений вражеской авиации (их поднимали в ряды, производя сетку).

Сегодня аэростаты часто используют для разведки в шпионских целях. Об этом использовании летательных аппаратов недавно говорил и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет ЕП.

То, что мы увидели в США на прошлой неделе – это часть схемы, при которой Китай, а также Россия увеличивают разведывательную и наблюдательную деятельность против государств-членов НАТО через разные каналы. Уже были задействованы киберпространство, спутники и теперь – аэростаты, – заметил он.

Известно, что за последние несколько недель над Северной Америкой сбили уже три неопределенных объекта. В Белом доме отметили, что сбитые объекты, вероятнее всего, были воздушными шарами.