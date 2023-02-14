Лютий, 14 в 18:50

14 лютого повітряне спостереження ВПС Румунії помітило ціль, яка схожа на аеростат. Місцеве ЗМІ Hotnews пише, що кулю зафіксували на висоті близько 11 тис. м над землею. Саме тому влада країни зважилася підняти кілька літаків МіГ-21.

Своєю чергою, Міноборони Румунії повідомило, що екіпажі літаків не підтвердили наявність цілі. Крім цього, над Україною також фіксують повітряні кулі, ситуацію контролюють сили ППО. Що таке аеростат і яку загрозу він несе – читайте в матеріалі Фактів.

Що таке аеростат

Аеростат – це літальний апарат. Він підіймається вгору завдяки легшому за повітря газу (наприклад, водню, гелію і т.д, що міститься в оболонці аеростата).

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Аеростати бувають керовані та некеровані. До керованих відносять дирижаблі, аеростати з двигунами, гвинтами. Некеровані – вільні сферичні аеростати, або повітряні кулі.

Аеростати вільного типу використовують для різних досліджень, метеорологічних даних. Також є прив’язні аеростати, які поділяють на аеростати спостереження та аеростати загородження, які підіймаються в повітря завдяки тросу (він розмотується з моторизованої лебідки).

Аеростати спостереження у 21 столітті використовують для військової розвідки.

Завдяки ним також коректують артилерійський вогонь. У 20 столітті аеростати загородження використовували для того, щоб захищати важливі об’єкти від нападів ворожої авіації (їх підіймали в ряди, роблячи сітку).

Сьогодні аеростати часто використовують для розвідки, у шпигунських цілях. Про таке використання літальних апаратів нещодавно говорив і генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, пише ЄП.

Те, що ми побачили в США минулого тижня – це частина схеми, за якої Китай, а також Росія збільшують розвідувальну й спостережну діяльність проти держав-членів НАТО через різні канали. Уже були задіяні кіберпростір, супутники і тепер – аеростати, – зауважив він.

Відомо, що за останні кілька тижнів над Північною Америкою збили вже три невизначені об’єкти. У Білому домі зазначили, що збиті об’єкти, найімовірніше, були повітряними кулями.