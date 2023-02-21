Си Цзиньпин планирует посетить Москву для встречи с Путиным – WSJ

Февраль, 21 в 17:52

Лидер Китая Си Цзиньпин намерен в ближайшие месяцы посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на лиц, знакомых с планом. Договоренность находится на ранней стадии, а сроки еще не определены.

Пекин заявляет, что хочет играть более активную роль в прекращении войны, а лица, знакомые с планами поездки Си Цзиньпина, сказали, что встреча с главой Кремля станет толчком к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить свои призывы о неиспользовании ядерного оружия.

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Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что если Китай решит поддержать Россию в полномасштабной агрессии против Украины, вспыхнет мировая война.