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Факты / Світ

Си Цзиньпин планирует посетить Москву для встречи с Путиным – WSJ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Сі Цзіньпін
Фото: Dreamstime

Лидер Китая Си Цзиньпин намерен в ближайшие месяцы посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на лиц, знакомых с планом. Договоренность находится на ранней стадии, а сроки еще не определены.

Пекин заявляет, что хочет играть более активную роль в прекращении войны, а лица, знакомые с планами поездки Си Цзиньпина, сказали, что встреча с главой Кремля станет толчком к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить свои призывы о неиспользовании ядерного оружия.

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Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что если Китай решит поддержать Россию в полномасштабной агрессии против Украины, вспыхнет мировая война.

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