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Факти / Світ

Сі Цзіньпін планує відвідати Москву для зустрічі з Путіним – WSJ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Сі Цзіньпін
Фото: Dreamstime

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує у найближчі місяці відвідати Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на людей, знайомих із планом. Домовленість на ранній стадії, а терміни ще не визначено.

Пекін заявляє, що хоче відігравати більш активну роль у  припиненні війни, а особи, знайомі з планами поїздки Сі Цзіньпіна, сказали, що зустріч із главою Кремля стане поштовхом до багатосторонніх мирних переговорів і дозволить Китаю повторити свої заклики про невикористання ядерної зброї.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловив думку, якщо Китай вирішить підтримати Росію у її повномасштабній агресії проти України, спалахне світова війна.

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