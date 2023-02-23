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Факти / Світ

Британія “розігріває” виробництво зброї та боєприпасів для України – Воллес

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Бен Воллес
Фото: Getty Images

Велика Британія почала “розігрівати” свої виробничі лінії, щоб замінити зброю, яка відправляється до України, та збільшити виробництво артилерійських снарядів для ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес.

На запитання, чи має його країна комерційні можливості продовжувати постачати Україні таку зброю, як артилерійські снаряди, Воллес сказав:

Зараз дивляться

– Ми уклали контракти. Ми вже почали отримувати деякі постачання для власного поповнення запасів, а також частину – для України.

За словами міністра, снаряди можна виготовити досить швидко, проте “головне – переконатися, що ми розміщуємо замовлення, а ми почали розміщувати ці замовлення протягом останніх 10 місяців, і це починає розігрівати ці виробничі лінії”.

У середу, 22 лютого, Бен Воллес побував на навчаннях українських військових на танках Challenger. За словами міністра, танки будуть в Україні вже навесні.

Джерело: The Guardian
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