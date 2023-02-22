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Факты / Світ

Украина получит от Испании шесть танков Leopard 2 – Минобороны

Бедрак Виктория, редактор ленты
Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что ее страна отправит Украине шесть танков Leopard 2.

Об этом сообщает EFE.

Отмечено, что количество танков может быть увеличено по необходимости или по запросу союзников.

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Роблес также добавила, что танки находятся в ремонте. Их отправят в конце марта или начале апреля.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес 25 января официально подтвердила готовность Мадрида предоставить Украине танки Leopard 2 A4 немецкого производства.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Вооруженных силах Украины сформируют как минимум два танковых батальона с немецкими боевыми танками Leopard 2. 

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Источник: EFE

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