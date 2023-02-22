Будет включать около 200 человек. США введут новый пакет санкций против РФ — WSJ

Февраль, 22 в 9:13

На этой неделе администрация президента США Джо Байдена введет новые санкции против около 200 российских физических и юридических лиц.

Об этом пишет WSJ со ссылкой на людей, осведомленных об этом вопросе.

Отмечено, что санкции являются частью пакета мер, который также включает в себя объявленные в начале этой недели 460 миллионов долларов военной помощи Украине.

Сейчас смотрят

– В новый пакет санкций войдет ряд российских губернаторов и членов семей российских чиновников. Также он будет включать в себя оборонные и сопутствующие цели, технологические фирмы и сети, предназначенные для обхода уже введенных ограничений, — указывает издание.

Как добавляет WSJ, страны-члены ЕС тем временем обсуждают собственный новый набор экономических мер против РФ, включая предложения по запрету российского импорта на сумму более 11 миллиардов долларов и санкции против иранских компаний, которые поставляют беспилотники в Россию.

21 февраля президент США Джо Байден анонсировал новые санкции против РФ.

19 февраля Украина ввела санкции против Московской биржи и российских банкиров. В частности, в список попали члены наблюдательных советов и заместители руководителей российских банковских учреждений. Всего в списке санкций 333 человека.