Украина ввела санкции против Московской биржи и российских банкиров
Фото: Офис президента
Украина ввела санкции против Московской биржи и российских банкиров. Об этом говорится в указе президента №82/2023, которым Владимир Зеленский ввел решение СНБО.
В частности, в перечень попали члены наблюдательных советов и заместители руководителей российских банковских учреждений. Всего в санкционном списке перечислено около 333 человек.
Ограничения вводятся против российских банкиров сроком на десять лет.
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Президент Зеленский поручил Кабинету министров, Службе безопасности Украины, НБУ обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.