Февраль, 19 в 19:46

Украина ввела санкции против Московской биржи и российских банкиров. Об этом говорится в указе президента №82/2023, которым Владимир Зеленский ввел решение СНБО.

В частности, в перечень попали члены наблюдательных советов и заместители руководителей российских банковских учреждений. Всего в санкционном списке перечислено около 333 человек.

Ограничения вводятся против российских банкиров сроком на десять лет.

Сейчас смотрят

Президент Зеленский поручил Кабинету министров, Службе безопасности Украины, НБУ обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>