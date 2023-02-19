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Факты / Україна / Политика

Украина ввела санкции против Московской биржи и российских банкиров

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина ввела санкции против Московской биржи и российских банкиров. Об этом говорится в указе президента №82/2023, которым Владимир Зеленский ввел решение СНБО.

В частности, в перечень попали члены наблюдательных советов и заместители руководителей российских банковских учреждений. Всего в санкционном списке перечислено около 333 человек.

Ограничения вводятся против российских банкиров сроком на десять лет.

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Источник: Офис президента
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