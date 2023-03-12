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Сотрудничал с РФ. Министром обороны Китая стал генерал, который находится под санкциями США

Бедрак Виктория, редактор ленты
китай
Фото: Depositphotos

В Китае министром обороны стал генерал Ли Шанфу, который находится под санкциями США.

Об этом сообщает CNN.

Указано, что хотя эта должность в китайской системе считается в значительной степени дипломатической и церемониальной, за назначением Ли внимательно следят в США.

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Ли Шанфу находится под санкциями с 2018 года из-за закупки боевых самолетов и оборудования, в частности истребителей Су-35 и комплексов С-400, у главного российского экспортера вооружений компании Рособоронэкспорт.

Отмечается, что назначение Ли Шанфу министром обороны произошло в период обострения отношений между Пекином и Вашингтоном.

Как сообщили Reuters эксперты по обороне, новая должность Ли Шанфу — предположительно, вознаграждение за его работу по модернизации Вооруженных сил Китая.

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Источник: CNN
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