В Польше задержали шестерых агентов Кремля, которые устанавливали скрытые камеры и готовили диверсии

Март, 15 в 18:56

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) разоблачило российскую шпионскую сеть, которая должна была осуществлять подготовку к диверсиям в стране.

Об этом, как сообщает RMF FM со ссылкой на собственные источники.

Во время спецоперации сотрудники ABW объявили тревогу на железнодорожных путях и объектах национальной критической инфраструктуры из-за деятельности сети и задержали шесть человек.

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– Задержанные являются иностранцами “из-за восточной границы”. Они, как предполагалось, работали на российские спецслужбы. Агенты ABW задержали их в связи с обнаружением скрытых камер на важных маршрутах и железнодорожных узлах, которые фиксировали движение на путях и передавали изображение в сеть, – говорится в сообщении.

Как пишет RMF FM, речь идет прежде всего об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве — в частности, возле аэропорта в Ясенце, недалеко от Жешува.

– Аэропорт является главным транзитным пунктом для западного оружия и боеприпасов для Украины. Камеры также были установлены в других частях Польши. В связи со спецоперацией сотрудники служб и полиции приведены в состояние повышенной готовности, – пишет издание.

Особое внимание правоохранители уделяют безопасности стратегически важных железнодорожных путей в Польше, также усилена охрана ключевых объектов критической инфраструктуры.

Как мы рассказывали ранее правительство Польши планирует обнародовать документы о российском влиянии на евродепутатов.

Напомним, из-за риска начала войны с РФ Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе.