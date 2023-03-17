Мы продолжим предоставлять исторические объемы помощи в сфере безопасности — Белый дом

Март, 17 в 10:46

Всем партнерам Киева важно продолжать прилагать дальнейшие усилия, чтобы помочь Украине в борьбе с Россией.

Об этом на брифинге, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

– Мы продолжим предоставлять исторические объемы помощи в сфере безопасности, как мы и делали. А также убедиться, что они имели все необходимое для дальнейшей борьбы за свою демократию и свободу, – отметила она.

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что всем странам-партнерам Украины нужно прилагать дальнейшие усилия, чтобы помочь ВСУ выиграть российскую армию с украинской земли.

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– Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, включая Польшу, в оказании помощи Украине, – заверила она.

Напомним, Соединенные Штаты планируют в ближайшие дни объявить новый пакет военной помощи для Украины.