Найближчими днями: Білий дім анонсував новий пакет військової допомоги для України
Сполучені Штати планують найближчими днями оголосити новий пакет військової допомоги для України.
Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
– Історія підтримки України є надійною та, відверто кажучи, непорівнянна у всьому світі, з точки зору того, які види можливостей і які суми ми погодилися надати та продовжуємо погоджуватися надавати Україні.
Найближчими днями ви побачите ще одне оголошення, ще більше безпекової допомоги від Сполучених Штатів. Ми твердо дотримуємося цього і продовжуватимемо це робити, – сказав він.
Він також прокоментував рішення Польщі надати Україні бойові літаки МіГ.
– Це суверенне рішення будь-якої країни. І ми поважаємо ці суверенні рішення… Я скористаюсь нагодою, щоб підтримати Польщу, яка справді перевершує себе, коли йдеться про підтримку України. Вони надали значну безпекову допомогу, – додав координатор Ради нацбезпеки США.
Водночас він каже, що США не вважають ефективними рішеннями виділяти обмежені кошти за президентськими повноваженнями на F16 для України.
Нагадаємо, 16 березня президент Польщі ухвалив рішення про передачу Україні перших чотирьох винищувачі МіГ-29 уже найближчими днями.