Премьер Испании посетит Китай, где обсудит войну РФ против Украины — CNN
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На следующей неделе премьер-министр Испании Педро Санчес планирует посетить Китай. Ожидается, что он обсудит войну РФ против Украины с китайским лидером Си Цзиньпином.
Об этом пишет CNN.
Указано, что визит Санчеса, вероятно, состоится 31 марта. Премьер Испании едет в Пекин по приглашению Си Цзиньпина, чтобы отметить 50-летие дипломатических отношений.
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МИД Китая заявил, что не располагает информацией об этом.
Ранее Испания присоединилась к инициативе ЕС поставить Украине 1 млн боеприпасов.