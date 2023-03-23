Март, 23 в 13:26

На следующей неделе премьер-министр Испании Педро Санчес планирует посетить Китай. Ожидается, что он обсудит войну РФ против Украины с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом пишет CNN.

Указано, что визит Санчеса, вероятно, состоится 31 марта. Премьер Испании едет в Пекин по приглашению Си Цзиньпина, чтобы отметить 50-летие дипломатических отношений.

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МИД Китая заявил, что не располагает информацией об этом.

Ранее Испания присоединилась к инициативе ЕС поставить Украине 1 млн боеприпасов.