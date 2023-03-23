Прем’єр Іспанії відвідає Китай, де обговорить війну РФ проти України – CNN
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Наступного тижня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес планує відвідати Китай. Очікується, що він обговорить війну РФ проти України з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Про це пише CNN.
Зазначено, що візит Санчеса, ймовірно, відбудеться 31 березня. Прем’єр Іспанії їде до Пекіна на запрошення Сі Цзіньпіна, щоб відзначити 50-річчя дипломатичних відносин.
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МЗС Китаю заявило, що не має інформації щодо цього.
Раніше Іспанія приєдналась до ініціативи ЄС поставити Україні 1 млн боєприпасів.