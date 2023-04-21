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Илья Нежигай, редактор ленты

19 конгрессменов-республиканцев призвали меньше помогать Украине, чтобы “быстрее завершить войну”

19 конгрессменов-республиканцев призвали меньше помогать Украине, чтобы “быстрее завершить войну”

В Конгрессе США от 19 сенаторов и конгрессменов, где все являются представителями Республиканской партии, было написано письмо к американскому президенту Джо Байдену с призывом уменьшить военную помощь Украине, чтобы “быстрее завершить войну”.

Соответствующее письмо было обнародовано на сайте Сената Конгресса США.

В письме президента Байдена призывают изменить дипломатическую стратегию, поскольку “с каждым новым пакетом помощи и каждым новым оружием, предоставляемым Украине, риск прямого конфликта с Россией растет”, считают представители Конгресса.

Американские парламентарии призывают президента также прекратить “неограниченную помощь Украине” со стороны США и называют российско-украинскую войну “прокси-войной”.

— Мы решительно выступаем против всех будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с разработанной четкой дипломатической стратегией довести эту войну до быстрого завершения, — говорится в письме.

Подписанты письма указывают, что учитывая те месяцы, за которые глава Белого дома решил поставить Украине танки Abrams, политическое руководство США вроде бы настроено на то, что российско-украинская война будет длительной.

Законодателей также обеспокоены реакцией Вашингтона на войну в Украине, поскольку, согласно их письму, помощь США помощь украинским Вооруженным силам грозит дальнейшей эскалацией и “не имеет так необходимой стратегической ясности”, в частности, стратегии завершения войны.

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Американские конгрессмены и сенаторы добавляют, что США должны сосредоточиться на собственной военной готовности и экономической безопасности, а вместо этого администрация американского президента якобы наносит ущерб налогоплательщикам от “финансирования зарубежной войны”.

— Запасы, на пополнение которых нужны годы, Украина исчерпывает за считанные недели. Украина использует больше артиллерийских снарядов за месяц, чем США могут произвести за шесть. Мы дали Украине больше Javelin, чем можно изготовить за 4 года, — говорится в письме.

Авторы письма также имеют опасения относительно возможного противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшие годы, к которому армия США может оказаться “крайне не готовой” из-за количества вооружений, которые были отправлены Украине.

Законодатели также призвали Джо Байдена отдать предпочтение дипломатическим усилиям и выступить за окончание войны путем переговоров.

Среди подписантов письма — Майк Ли, Эли Крейн, Марджори Тейлор Грин, Джей Вэнс, Рэнд Пол, Мэри Миллер, Пол Госар, Мэтт Гетц, Дэн Бишоп, Майк Коллинз и другие.

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Как пишет Голос Америки, сенатор Майк Ли поделился с цитатами представителей двух организаций в поддержку обнародованного письма.

Так, Дэн Колдуэлл, вице-президент Центра восстановления Америки заявил:

— Открытая поддержка Украины администрацией Байдена повысила риск прямого конфликта с Россией, которая имеет ядерное оружие, и отвлекла внимание от более насущных приоритетов национальной безопасности. Агрессивная война России против Украины является аморальной, но на самом деле является вызовом европейской безопасности. Бремя поддержки Украины должны нести прежде всего богатые европейские государства… В Центре восстановления Америки аплодируют этим членам Конгресса за то, что они бросили вызов бездумной политике администрации Байдена в отношении Украины и требуют, чтобы американская внешняя политика поставила американские интересы на первое место.

В частности, исполнительный директор организации Concerned Veterans for America Расс Дуэрстайн заявил, что война России против Украины “тянется без конца, что создает ядерный риск и риск более широкой региональной эскалации”.

— Несмотря на то, что Украина отважно боролась, мир остается недостижимым… Бессрочная поддержка Америкой военных усилий Киева не была привязана к реалистичной стратегии доведения боевых действий до конца, приемлемого для украинских и американских интересов. Как четко указано в этом письме, наш текущий подход является нежизнеспособным — Америка направляет больше помощи, чем все европейские страны и институты вместе взятые, несмотря на то, что конфликт происходит на их “заднем дворе”, — заявил он.

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Конгрес США

Ранее правительство США неоднократно подчеркивало, что имеет двухпартийную и двухпалатную поддержку обеих партий Конгресса по помощи Украине. Многие американские парламентарии-республиканцы также отстаивают поддержку Украины в вопросе военной помощи.

Представители Республиканской партии неоднократно приезжали с визитами в Киев во время полномасштабной войны, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

Влиятельный конгрессмен-республиканец, глава Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол неоднократно указывал на необходимость однопартийцев и в дальнейшем поддерживать Украину.

На прошлой неделе в интервью NBC Маккол заявил, что лучшим средством сдерживания Китая, с которым у Соединенных Штатов в последнее время существенно ухудшились отношения из-за Тайваня, является поражение президента России Владимира Путина в Украине.

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Война в Украине, Конгресс США, США
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