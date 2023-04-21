Мощный взрыв в российском Белгороде и воронка, которая образовалась в результате взрыва — является результатом работы российского самолета Су-34.

Это официально признало Министерство обороны России, которое цитируют российские государственные информагентства.

— Вечером 20 апреля во время выполнения полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел внештатный сход авиационного боеприпаса, — говорится в сообщении.

В российском министерстве уверяют, что обошлось без жертв.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за взрыва двое жителей города получили ранения.

По его словам, разрушения обнаружены в четырех квартирах многоквартирного дома, а также были повреждены четыре автомобиля.

Напомним, вечером 20 апреля стало известно, что в Белгороде прогремел громкий взрыв, после чего вблизи центра города появилась воронка радиусом 20 м.

Примечательно, что перед тем, как произошел инцидент, российские военные обозреватели сообщали, что на взлет пошла российская авиация, которая несла авиационную бомбу ФАБ-1500.

Фото: РИА Новости

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