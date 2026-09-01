Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что введение моратория на удары и различные форматы перемирия якобы не приблизят, а отдалят окончание войны РФ против Украины.

Так он отреагировал на предложение о прекращении атак в Черном море, которое ранее озвучила Турция.

Об этом Грушко заявил в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс.

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Отвечая на вопрос, готова ли Москва рассмотреть возможность введения моратория на атаки в Черном море, Грушко заявил, что Россия якобы не видит в таких договоренностях пути к завершению войны.

По его словам, различные форматы перемирия и моратории якобы не приближают, а, наоборот, “отдаляют перспективу мирного урегулирования”.

В то же время представитель российского МИД уверяет, что Москва якобы готова к мирному урегулированию. Однако условием для этого он назвал устранение так называемых “первопричин конфликта”.

Напомним, Главное управление береговой безопасности Турции приостановило или существенно замедлило выдачу разрешений на прохождение судов через Дарданеллы в направлении российского порта Новороссийска.

В то же время отдельным судам сообщили, что ограничения могут распространяться и на рейсы в украинские порты.

Накануне Силы беспилотных систем Украины сообщили о поражении еще 12 судов российского теневого флота в Черном и Азовском морях в рамках операции МоЛоЧКа.

В то же время Bloomberg писало, что Украина согласилась не наносить удары по отдельным нероссийским танкерам, которые перевозят казахстанскую нефть через терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске.

Договоренность касается только судов, которые не находятся под украинскими санкциями, не перевозят российскую нефть и не принадлежат российским компаниям.

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