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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Конгрессе США зарегистрировали резолюцию Победа Украины: о чем идет речь в документе

В Конгрессе США зарегистрировали резолюцию Победа Украины: о чем идет речь в документе
Фото: Getty Images

Сегодня, 25 апреля, был презентован проект резолюции Конгресса США под названием Победа Украины. В нем говорится, что победой Украины должен считаться полный возврат под контроль Киева всех территорий в международно признанных границах 1991 года.

— Палата представителей считает, что мир, принесенный украинской победой, должен обеспечить интеграцию Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, что соответствует неизменной политике США; и заявляет, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить, что РФ выплатит Украине репарации; а мировое сообщество будет помогать отстроить Украину; между тем руководители РФ будут привлечены к ответственности за эту захватническую войну; а также будет установлена справедливость для жертв преступлений, совершенных РФ во время ее вторжения, — говорится в тексте резолюции о Победе Украины.

Соавтор документа конгрессмен Джо Уилсон отметил, что проект впервые четко указывает, что именно должно считаться завершением войны и победой Украины. Он уверен, что проект получит поддержку большинства в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, что позволит вынести его на голосование в Конгрессе.

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Кроме того, законодатели решили немедленно внести этот документ, чтобы дать больше времени на его рассмотрение в течение сессионного года в Конгрессе.

Напомним, что после презентации резолюции ее должны согласовать в соответствующих комитетах, а затем вынести на голосование в Конгрессе, где за нее будут голосовать как на уровне Палаты представителей, так и на уровне Сената.

Война в Украине, Конгресс США, Російська агресія, США
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