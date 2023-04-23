Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Кулеба объяснил, что такое настоящий мир для Украины и стран и почему не стоит “задабривать” агрессора

Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Голоса за переговоры между Украиной и РФ, которые звучат из разных частей мира, не учитывают того факта, что Москва не демонстрирует ни малейшей готовности к миру.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в своей колонке для немецкого издания Die Welt.

Он добавил, что Россия продолжает жестоко атаковать села и города Украины с целью убить больше людей и захватить больше территорий, и это не похоже на желание вести переговоры, прекратить агрессию и возобновить мир.

— Ни одна страна в мире не стремится к миру больше, чем Украина. Но мы также знаем, что настоящий мир должен быть справедливым и продолжительным, — говорит он.

Кулеба подчеркнул, что украинская сторона изучает озвученные мирные предложения и приветствует любую инициативу, которая уважает территориальную целостность Украины, принципы Устава ООН и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи.

— Не будет настоящего мира ни для Украины, ни для остального мира, если Россия не понесет полной ответственности за все свои преступления, включая преступление агрессии против Украины и все последующие военные преступления, преступления против человечности и геноцид, — подчеркнул Кулеба.

Читайте также
Данилов к сторонникам переговоров: Оружие — единственный понятный для РФ аргумент
Олексій Данілов

По его словам, будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине, а если допустить ошибку сейчас и “наградить Путина за его агрессию в любой форме вместо того, чтобы победить его как урок для всех других потенциальных агрессоров”, то будущее Украины, Европы и всего мира будет поставлено под угрозу.

– Настоящий мир – это восстановление международно признанных границ Украины. Настоящий мир – безопасная родина для крымскотатарского народа в украинском Крыму. Настоящий мир – это корабли с зерном, а не военные корабли в Черном море. Настоящий мир – это мир, объединенный главенством международного права. Это то, за что мы боремся – не только за победу в войне, но и за настоящий, продолжительный мир, – объяснил он.

Война в Украине, Дмитрий Кулеба, МИД, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Один дивизион ЗРК Patriot уже заступил на боевое дежурство — Игнат
MIM-104 Patriot
Наигрались в песочек: Гуменюк о сезоне отдыха для россиян в Крыму
Кулеба объяснил, что такое настоящий мир для Украины и стран и почему не стоит “задабривать” агрессора
Может пройти еще месяц перед реальным контрнаступлением: Минобороны Эстонии об освобождении территорий
Кулеба объяснил, что такое настоящий мир для Украины и стран и почему не стоит “задабривать” агрессора
Никополь атакован с беспилотников: есть пострадавшие
Кулеба объяснил, что такое настоящий мир для Украины и стран и почему не стоит “задабривать” агрессора
Путин — самый главный террорист, резня в Буче произошла по сценарию Самашок — Закаев
Кулеба объяснил, что такое настоящий мир для Украины и стран и почему не стоит “задабривать” агрессора
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
Кулеба объяснил, что такое настоящий мир для Украины и стран и почему не стоит “задабривать” агрессора
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
Кулеба объяснил, что такое настоящий мир для Украины и стран и почему не стоит “задабривать” агрессора
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
Кулеба объяснил, что такое настоящий мир для Украины и стран и почему не стоит “задабривать” агрессора
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
Кулеба объяснил, что такое настоящий мир для Украины и стран и почему не стоит “задабривать” агрессора
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь