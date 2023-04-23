Кулеба объяснил, что такое настоящий мир для Украины и стран и почему не стоит “задабривать” агрессора

Голоса за переговоры между Украиной и РФ, которые звучат из разных частей мира, не учитывают того факта, что Москва не демонстрирует ни малейшей готовности к миру.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в своей колонке для немецкого издания Die Welt.

Он добавил, что Россия продолжает жестоко атаковать села и города Украины с целью убить больше людей и захватить больше территорий, и это не похоже на желание вести переговоры, прекратить агрессию и возобновить мир.

— Ни одна страна в мире не стремится к миру больше, чем Украина. Но мы также знаем, что настоящий мир должен быть справедливым и продолжительным, — говорит он.

Кулеба подчеркнул, что украинская сторона изучает озвученные мирные предложения и приветствует любую инициативу, которая уважает территориальную целостность Украины, принципы Устава ООН и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи.

— Не будет настоящего мира ни для Украины, ни для остального мира, если Россия не понесет полной ответственности за все свои преступления, включая преступление агрессии против Украины и все последующие военные преступления, преступления против человечности и геноцид, — подчеркнул Кулеба.

По его словам, будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине, а если допустить ошибку сейчас и “наградить Путина за его агрессию в любой форме вместо того, чтобы победить его как урок для всех других потенциальных агрессоров”, то будущее Украины, Европы и всего мира будет поставлено под угрозу.

– Настоящий мир – это восстановление международно признанных границ Украины. Настоящий мир – безопасная родина для крымскотатарского народа в украинском Крыму. Настоящий мир – это корабли с зерном, а не военные корабли в Черном море. Настоящий мир – это мир, объединенный главенством международного права. Это то, за что мы боремся – не только за победу в войне, но и за настоящий, продолжительный мир, – объяснил он.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.