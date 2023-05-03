Два немецких оборонных концерна Rheinmetall и компания KMW (Krauss-Maffei Wegmann) уладили юридический спор относительно прав собственности на основной боевой танк Германии Leopard 2. Юридический спор между компаниями мог бы вызвать сложности в контексте того, как оборонные предприятия Европы пытаются наладить сотрудничество для восстановления производственных мощностей, чтобы производить оружие и технику для военной поддержки Украины.

Об этом пишет Financial Times.

Спор начался из-за того, что гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его компания контролирует права на некоторые старые модели Leopard 2, что побудило KMW подать судебный иск.

Rheinmetall урегулировал свой юридический спор с первоначальным разработчиком Leopard 2, отступив от предыдущих заявлений о правах на боевой танк со стороны своего руководителя.

Крупнейший немецкий оборонный подрядчик 2 мая выпустил “разъяснение” относительно комментариев, сделанных его главным исполнительным директором Армином Паппергером в марте, когда он заявил швейцарской газете, что компания контролирует права на некоторые из старых Leopard 2.

Его заявление побудило Krauss-Maffei Wegmann, мюнхенскую компанию, которая впервые разработала Leopard 2 в 1970-х годах и производит его шасси, на прошлой неделе подать судебный иск против компании Rheinmetall, производящей пушки для танка.

— Ни господин Паппергер, ни Rheinmetall AG не хотели и не хотят выразить… что Rheinmetall AG имеет эксклюзивные права на основной боевой танк Leopard 2A4, — заявил Rheinmetall во вторник в заявлении, которое было одобрено KMW.

Ведущий немецкий оборонный подрядчик урегулировал юридический спор с первоначальным разработчиком боевого танка до начала судебного заседания.

Урегулирование произошло незадолго до того, как обе компании должны были встретиться в суде во вторник. KMW не сразу ответила на просьбу прокомментировать ситуацию.

Leopard 2 стал символом западной поддержки Украины после того, как немецкий канцлер Германии Олаф Шольц в январе уступил международному давлению и согласился на то, чтобы эти танки были отправлены в Украину в рамках соглашения, заключенного с США.

Берлин долгое время сопротивлялся отправке оружия немецкого производства в зону активного конфликта, и согласие на отправку танков стало важным моментом как для Германии, так и для Украины.

Первые 18 немецких танков прибыли в Украину в марте 2023 года.

Конфликт между Rheinmetall и KMW произошел в тот момент, когда два ведущих немецких подрядчика готовились к дальнейшему сотрудничеству для поддержки исторического наращивания военного потенциала в Германии. Помимо их сотрудничества по Leopard 2, совместное предприятие между Rheinmetall и KMW работает над модернизацией 143 боевых машин пехоты Puma на сумму стоимостью €770 млн.

Rheinmetall заявил во вторник, что договорился с KMW об урегулировании спора и вернуться к обычной работе как можно скорее, поскольку компании “вносят важный вклад в безопасность нашей страны и наших союзников”.

Обе компании были ключевыми бенефициарами растущего спроса на оружие в результате войны в Украине, которая в прошлом году побудила Шольца изменить пацифистскую политику, длившуюся десятилетиями, и пообещать создать специальный военный фонд в размере €100 млрд евро.

Источник : Financial Times

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