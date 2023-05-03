Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Военное положение в Украине-2023: дата окончания и что нужно знать о введении
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Світ
Илья Нежигай, редактор ленты

Оборонные компании KMW и Rheinmetall урегулировали спор о правах на Leopard 2

Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Два немецких оборонных концерна Rheinmetall и компания KMW (Krauss-Maffei Wegmann) уладили юридический спор относительно прав собственности на основной боевой танк Германии Leopard 2. Юридический спор между компаниями мог бы вызвать сложности в контексте того, как оборонные предприятия Европы пытаются наладить сотрудничество для восстановления производственных мощностей, чтобы производить оружие и технику для военной поддержки Украины.

Об этом пишет Financial Times.

Спор начался из-за того, что гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его компания контролирует права на некоторые старые модели Leopard 2, что побудило KMW подать судебный иск.

Rheinmetall урегулировал свой юридический спор с первоначальным разработчиком Leopard 2, отступив от предыдущих заявлений о правах на боевой танк со стороны своего руководителя.

Крупнейший немецкий оборонный подрядчик 2 мая выпустил “разъяснение” относительно комментариев, сделанных его главным исполнительным директором Армином Паппергером в марте, когда он заявил швейцарской газете, что компания контролирует права на некоторые из старых Leopard 2.

Его заявление побудило Krauss-Maffei Wegmann, мюнхенскую компанию, которая впервые разработала Leopard 2 в 1970-х годах и производит его шасси, на прошлой неделе подать судебный иск против компании Rheinmetall, производящей пушки для танка.

— Ни господин Паппергер, ни Rheinmetall AG не хотели и не хотят выразить… что Rheinmetall AG имеет эксклюзивные права на основной боевой танк Leopard 2A4, — заявил Rheinmetall во вторник в заявлении, которое было одобрено KMW.

Ведущий немецкий оборонный подрядчик урегулировал юридический спор с первоначальным разработчиком боевого танка до начала судебного заседания.

Урегулирование произошло незадолго до того, как обе компании должны были встретиться в суде во вторник. KMW не сразу ответила на просьбу прокомментировать ситуацию.

Leopard 2 стал символом западной поддержки Украины после того, как немецкий канцлер Германии Олаф Шольц в январе уступил международному давлению и согласился на то, чтобы эти танки были отправлены в Украину в рамках соглашения, заключенного с США.

Берлин долгое время сопротивлялся отправке оружия немецкого производства в зону активного конфликта, и согласие на отправку танков стало важным моментом как для Германии, так и для Украины.

Первые 18 немецких танков прибыли в Украину в марте 2023 года.

Конфликт между Rheinmetall и KMW произошел в тот момент, когда два ведущих немецких подрядчика готовились к дальнейшему сотрудничеству для поддержки исторического наращивания военного потенциала в Германии. Помимо их сотрудничества по Leopard 2, совместное предприятие между Rheinmetall и KMW работает над модернизацией 143 боевых машин пехоты Puma на сумму стоимостью €770 млн.

Rheinmetall заявил во вторник, что договорился с KMW об урегулировании спора и вернуться к обычной работе как можно скорее, поскольку компании “вносят важный вклад в безопасность нашей страны и наших союзников”.

Обе компании были ключевыми бенефициарами растущего спроса на оружие в результате войны в Украине, которая в прошлом году побудила Шольца изменить пацифистскую политику, длившуюся десятилетиями, и пообещать создать специальный военный фонд в размере €100 млрд евро.

Читайте также
Этот танк действительно вдохновляет. Заместитель министра обороны рассказал о Leopard 2 и ловкости украинских танкистов
Оборонные компании KMW и Rheinmetall урегулировали спор о правах на Leopard 2

Источник: Financial Times
Война в Украине, Военная техника, Німеччина, Танки для Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Найденная под польским Бигдощем ракета могла быть российской — СМИ
Оборонные компании KMW и Rheinmetall урегулировали спор о правах на Leopard 2
Раненых после лечения будут назначать на другие должности: Маляр анонсировала изменения в ВСУ
військові ЗСУ
Могут ли мобилизованных сразу отправлять на фронт – объяснение ТЦК
Оборонные компании KMW и Rheinmetall урегулировали спор о правах на Leopard 2
Взрывы в Севастополе произошли на базе российских пограничных войск – СМИ
Оборонные компании KMW и Rheinmetall урегулировали спор о правах на Leopard 2
Еврокомиссия запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять стран
Оборонные компании KMW и Rheinmetall урегулировали спор о правах на Leopard 2
Видео
Общество
Домедицинские курсы для гражданских: как и где можно научиться оказывать первую помощь

Лишь 2% украинцев умеют оказывать домедицинскую помощь. Таковы данные Красного Креста. Однако во многих городах Украины проводят тренинги по домедицинской помощи.

Петр Демьянчук, Марта Бондаренко
Сказки от папы на войне: на Прикарпатье военнослужащие записывают свой голос для детей
Оборонные компании KMW и Rheinmetall урегулировали спор о правах на Leopard 2
Киево-Печерская лавра на пути к ПЦУ: что сейчас происходит в монастыре
лавра Київ
Находят по селам и судят: в Херсонской области выявили почти 2 тыс. коллаборантов
російські окупанти
11 дисциплин и 200 ветеранов войны: во Львове впервые прошли национальные Игры непокоренных
Оборонные компании KMW и Rheinmetall урегулировали спор о правах на Leopard 2
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь