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Факты / Україна

Этот танк действительно вдохновляет. Заместитель министра обороны рассказал о Leopard 2 и ловкости украинских танкистов

Бедрак Виктория, редактор ленты
Этот танк действительно вдохновляет. Заместитель министра обороны рассказал о Leopard 2 и ловкости украинских танкистов

Первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк во время визита в Польшу высоко оценил качество немецкого танка Leopard 2 и мотивацию украинских военных овладеть этой техникой.

Об этом сообщает Military Media Center.

— Сила, мощность, ход и высокий уровень защиты от поражения. Этот танк действительно вдохновляет, – сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, так говорят и украинские военные, получающие знания и навыки управлять танком.

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— Leopard 2 – это грозное оружие, которое в руках наученных наших защитников будет приближать победу Украины над оккупантом. Верю в наших воинов и горжусь ими. Украинские военные будут эффективно применять это западное оружие в будущих сражениях, – добавил Павлюк.

Генерал-лейтенант и представители украинской делегации осмотрели учебные места, тренажерные классы, образцы вооружения стран НАТО, а также пообщались с нашими воинами и зарубежными инструкторами.

Павлюк вручил награды руководителям тренировочных курсов и поблагодарил за их сверхважную работу.

Ранее министр обороны Алексей Резников показал БМП Marder, которые Германия передала Украине. Он проехался на одной из машин.

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Фото: Military Media Center

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