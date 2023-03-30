Этот танк действительно вдохновляет. Заместитель министра обороны рассказал о Leopard 2 и ловкости украинских танкистов
Первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк во время визита в Польшу высоко оценил качество немецкого танка Leopard 2 и мотивацию украинских военных овладеть этой техникой.
Об этом сообщает Military Media Center.
— Сила, мощность, ход и высокий уровень защиты от поражения. Этот танк действительно вдохновляет, – сказал он.
По словам генерал-лейтенанта, так говорят и украинские военные, получающие знания и навыки управлять танком.
— Leopard 2 – это грозное оружие, которое в руках наученных наших защитников будет приближать победу Украины над оккупантом. Верю в наших воинов и горжусь ими. Украинские военные будут эффективно применять это западное оружие в будущих сражениях, – добавил Павлюк.
Генерал-лейтенант и представители украинской делегации осмотрели учебные места, тренажерные классы, образцы вооружения стран НАТО, а также пообщались с нашими воинами и зарубежными инструкторами.
Павлюк вручил награды руководителям тренировочных курсов и поблагодарил за их сверхважную работу.
Ранее министр обороны Алексей Резников показал БМП Marder, которые Германия передала Украине. Он проехался на одной из машин.
Фото: Military Media Center