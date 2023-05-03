Два німецьких оборонних концерни Rheinmetall і компанія KMW (Krauss-Maffei Wegmann) владнали юридичну суперечку щодо прав власності на основний бойовий танк Німеччини Leopard 2. Юридичний спір між компаніями міг би викликати складнощі в контексті того, як оборонні підприємства Європи намагаються налагодити співпрацю для відновлення виробничих потужностей, щоб виготовляти зброю та техніку для військової підтримки України.

Про це пише Financial Times.

Суперечка почалася через те, що гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що його компанія контролює права на деякі старі моделі Leopard 2, що спонукало KMW подати судовий позов.

Rheinmetall врегулював свою юридичну суперечку з початковим розробником Leopard 2, відступивши від попередніх заяв про права на бойовий танк від свого керівника.

Найбільший німецький оборонний підрядник 2 травня випустив “роз’яснення” щодо коментарів, зроблених його головним виконавчим директором Арміном Паппергером у березні, коли він заявив швейцарській газеті, що компанія контролює права на деякі зі старих Leopard 2.

Його заява спонукала Krauss-Maffei Wegmann, мюнхенську компанію, яка вперше розробила Leopard 2 у 1970-х роках та виготовляє його шасі, минулого тижня подати судовий позов проти компанії Rheinmetall, що виробляє гармати для танка.

– Ані пан Паппергер, ані Rheinmetall AG не хотіли і не хочуть висловити… що Rheinmetall AG має ексклюзивні права на основний бойовий танк Leopard 2A4, – заявив Rheinmetall у вівторок у заяві, яка була схвалена KMW.

Провідний німецький оборонний підрядник врегулював юридичну суперечку з початковим розробником бойового танка до початку судового засідання.

Врегулювання відбулося незадовго до того, як обидві компанії мали зустрітися в суді у вівторок. KMW не відразу відповіла на прохання прокоментувати ситуацію.

Leopard 2 став символом західної підтримки України після того, як німецький канцлер Німеччини Олаф Шольц у січні поступився міжнародному тиску, погодившись на те, щоб ці танки було відправлено в Україну в межах угоди, укладеної зі США.

Берлін довгий час чинив опір відправленню зброї німецького виробництва в зону активного конфлікту, тож згода на відправлення танків стала важливим моментом як для Німеччини, так і для України.

Перші 18 німецьких танків прибули в Україну в березні 2023 року.

Конфлікт між Rheinmetall і KMW стався в той момент, коли два провідні німецькі підрядники готувалися до подальшої співпраці для підтримки історичного нарощування військового потенціалу в Німеччині. Крім їхньої співпраці щодо Leopard 2, спільне підприємство між Rheinmetall і KMW працює над модернізацією 143 бойових машин піхоти Puma на суму вартістю €770 млн.

Rheinmetall заявив у вівторок, що домовився з KMW про врегулювання суперечки, щоб повернутися до звичайної роботи якнайшвидше, оскільки компанії “роблять важливий внесок у безпеку нашої країни і наших союзників”.

Обидві компанії були ключовими бенефіціарами усе більшого попиту на зброю внаслідок війни в Україні, яка торік спонукала Шольца змінити пацифістську політику, що тривала десятиліттями, і пообіцяти створити спеціальний військовий фонд у розмірі €100 млрд євро.

Джерело : Financial Times

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.