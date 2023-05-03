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Илья Нежигай, редактор ленты

Еврокомиссия выделит €500 млн финансирования компаниям ЕС для производства боеприпасов

Еврокомиссия выделит €500 млн финансирования компаниям ЕС для производства боеприпасов
Фото: Генштаб ВСУ

Европейская Комиссия приняла Акт в поддержку производства боеприпасов по срочной доставке боеприпасов и ракет в Украину и помощи государствам-членам ЕС в пополнении их запасов. В его рамках будет предоставлено €500 млн на срочное укрепление потенциала оборонной промышленности ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

Акт направлен на наращивание производственных мощностей ЕС и преодоление текущего дефицита боеприпасов и ракет, а также их компонентов.

Он будет способствовать расконсервации запасов государствами-членами и совместным закупкам боеприпасов.

В Еврокомиссии говорят, что предложение должно быть принято Европарламентом до лета.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что пакет финансового усиления нужен в том числе и потому, чтобы поддержать Украину.

— Украина героически сопротивляется жестокому российскому захватчику. Мы остаемся верными нашему обещанию поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется. Но храбрые украинские солдаты нуждаются в достаточном количестве военного оборудования для защиты своей страны, — сказала она.

Поддержка позволит реализовать усиление ЕС по трем направлениям, добавила она.

— Во-первых, государства-члены предоставляют дополнительные боеприпасы из своих имеющихся запасов при поддержке Европейского фонда мира в размере €1 млрд. Во-вторых, вместе с государствами-членами мы совместно будем закупать больше боеприпасов для Украины — и для этого мы выделяем дополнительный €1 млрд. И сегодня мы работаем на третьем направлении. Усиливаем и ускоряем оборонное промышленное производство боеприпасов в Европе, — заявила фон дер Ляйен.

Предложенный документ включает меры по поддержке промышленного укрепления производства боеприпасов и ракет в ЕС, в том числе их составных частей.

Финансовая поддержка будет предоставляться в форме грантов на различные виды деятельности, способствующие усилиям европейской оборонной промышленности, направленным на увеличение производственных мощностей и преодоление выявленных узких мест.

Финансовая поддержка будет предоставляться мероприятиям, способствующим:

  • Оптимизации, расширению, модернизации, обновлению или перепрофилированию существующих производственных мощностей;
  • созданию новых производственных мощностей;
  • созданию трансграничных промышленных партнерств, в том числе через государственно-частные партнерства, направленных, например, на обеспечение доступа к стратегическим компонентам или сырью или создание их запасов;
  • создание и обеспечение доступности зарезервированных производственных мощностей на случай чрезвычайных ситуаций;
  • испытания или восстановление (для устранения устарелости) процессов с целью обеспечения пригодности имеющихся боеприпасов и ракет к использованию;
  • переквалификация и повышение квалификации соответствующей рабочей силы.

Кроме того, Закон облегчит доступ к финансированию для компаний ЕС в сфере боеприпасов и ракет, возможно, через специальный фонд — Фонд развертывания. Этот фонд будет направлен на поддержку предприятий в цепочках поставок боеприпасов и ракет для обеспечения доступа к государственному и частному финансированию с целью ускорения инвестиций, необходимых для увеличения производственных мощностей.

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Еврокомиссия, ЕС, промисловість, Урсула фон дер Ляєн
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