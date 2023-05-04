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Страны ЕС создали группу, которая будет продвигать отказ от единогласия в принятии решений

Страны ЕС создали группу, которая будет продвигать отказ от единогласия в принятии решений

В четверг, 4 мая, ряд стран-членов ЕС основали Группу для содействия голосованию квалифицированным большинством в вопросах внешней политики и политики безопасности.

Об этом говорится на сайте МИД Германии.

Указано, что в Группу Друзей, которая будет продвигать отказ от единогласия, вошли Германия, Бельгия, Финляндия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Словения и Испания.

— Целью Группы является повышение эффективности и скорости принятия внешнеполитических решений. На фоне агрессивной войны России против Украины и растущих международных вызовов, с которыми сталкивается ЕС, члены Группы убеждены, что внешняя политика ЕС требует адаптированных процессов и процедур, — говорится в заявлении.

Политики стремятся достичь прогресса в совершенствовании процесса принятия решений, опираясь на положения, уже предусмотренные в Договоре о Европейском Союзе.

Группа будет делиться результатами своих обсуждений со всеми государствами-членами. Также дипломаты призывают присоединиться и другие страны ЕС, если они тоже поддерживают переход к голосованию большинством голосов.

В сентябре 2022 года министры стран ЕС уже обсуждали предложения по отмене или ограничению правила единогласности в вопросах внешней политики, предоставляющего каждой стране блока право вето на такие вопросы, как санкции против России.

Тогда министры ЕС рассматривали механизм, который бы позволил странам переходить от принципа единогласия к голосованию большинством в Совете ЕС без необходимости изменения договоров.

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Источник: МИД Германии

ЕС
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