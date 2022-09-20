ЕС намерен отменить принцип единогласности в вопросах введения санкций

Сентябрь, 20 в 15:56

Министры стран ЕС на сегодняшней встрече в Брюсселе обсудят предложения по отмене или ограничению правила единогласности в вопросах внешней политики, предоставляющей каждой стране блока право вето на такие вопросы, как санкции против России.

– Я вполне оптимистично настроена по поводу возможного прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством, – сказала журналистам перед встречей министр Германии по делам Европы Анна Люрманн.

Она напомнила, что Венгрия неоднократно блокировала решения Евросоюза по санкциям против России.

– Я думаю, что это не должно мешать нам действовать в будущем, – подчеркнула Люрманн.

Поэтому министры ЕС рассмотрят механизм, позволяющий странам переходить от принципа единогласия к голосованию большинством в Совете ЕС без необходимости изменения договоров.

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Кстати, неделю назад Венгрия воздержалась от блокирования продления санкций ЕС против России.

В частности, речь идет о штрафных мерах, которые касаются более 1 200 человек за поддержку политики президента России Владимира Путина в отношении Украины.