В Молдове закрывают воздушное пространство: причина и дата

Власти Молдовы в связи с проведением саммита Европейского политического сообщества объявили о закрытии воздушного пространства 1 и 2 июня.

Об этом сообщает Пограничная полиция Молдовы.

— Молдова закроет воздушное пространство с 1 июня, 00:00 часов по местному времени до 2 июня, 07:00 часов по местному времени, — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет не будет касаться служебных самолетов, а ограничения будут действовать по местному времени.

С 15 мая по 25 мая автостоянка возле Международного аэропорта Кишинева будет работать в особом режиме. В настоящее время парковка автомобилей на нижних этажах будет запрещена.

— Меры безопасности направлены на поддержание надлежащего уровня безопасности на всей территории Молдовы с учетом повседневной жизни проживающих в столице людей, ее соседних районах, а также граждан всей страны, — добавляют в полиции.

Кроме этого, в Кишиневе определенное время будет запрещена стоянка на максимально охранных периметрах.

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