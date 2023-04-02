Когда Молдова перестанет энергетически зависеть от РФ: ответ Санду

Апрель, 02 в 11:33

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна способна в течение двух лет достичь энергетической независимости от РФ.

Об этом сообщает Moldova 1.

По ее словам, инвестиции в возобновляемую энергетику и энергоэффективность очень важны для Молдовы.

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— Я думаю, что с энергетической стороны тот факт, что мы наращиваем эту независимость и в какой-то момент вообще перестанем зависеть от Российской Федерации, увеличивает наши рычаги влияния, в том числе и в этом процессе урегулирования приднестровского конфликта, — сказала она.

Санду также добавила, что Кишинев практически не зависит от российского газа.

— Нам нужно инвестировать в возобновляемые источники энергии, в энергоэффективность. Все это происходит, это нельзя сделать за полгода, но через два года, когда мы завершим проект Кишинев-Вулканешты, мы будем иметь полную энергетическую независимость от Российской Федерации, — подчеркнула президент.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, Россия пытается установить пророссийскую власть в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины.

Источник: Moldova 1